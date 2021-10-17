Bakan Pakdemirli Kapuzbaşı Şelalesinde - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelalesi ile Aladağlar Milli parkında incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hafta sonunu Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde geçirdi. Helikopterle bölgeye gelen Bakan Pakdemirli Kapuzbaşı Şelalerinde ve Aladağlar Milli parkında incelemelerde bulundu. Aladağlar Milli Parkı Ulupınar Orman Köşk evinde konaklayan Bakan Bekir Pakdemirli'ye Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın eşlik etti. Hafta sonunu geçirmek amacıyla bölgeye ziyarete gelenler Bakan Pakdemirli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.