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Bakan Pakdemirli, Karaman'da Hayvan Takip Sistemi'nin tanıtım programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Karaman'da Hayvan Takip Sistemi'nin tanıtım programında konuştu Açıklaması

08.10.2021 13:07
Bakan Pakdemirli, Karaman'da Hayvan Takip Sistemi'nin tanıtım programında konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayata geçirdikleri Hayvan Takip Sistemi'ne ilişkin, "Deyim yerindeyse her büyükbaş hayvanın kulağına bir cep telefonu takıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayata geçirdikleri Hayvan Takip Sistemi'ne ilişkin, "Deyim yerindeyse her büyükbaş hayvanın kulağına bir cep telefonu takıyoruz. Tabii bu, daha küçük, kullanımı ve işlevi daha kolay, pili yaklaşık 5 yıl giden bir cep telefonu. Birçok teknolojik özelliğe sahip 'akıllı küpe', Hayvan Takip Sistemi'nin önemli bir parçasıdır." dedi.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karaman'daki CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ'de uygulanan Hayvan Takip Sistemi'nin tanıtım programında, ülke tarımını geliştirmek ve üreticiye yeni projeler sunmak için durmadan, dinlenmeden çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de hayvancılığa 16 milyar lirası son üç yılda olmak üzere 19 yılda 75 milyar lira destek verildiğini ifade eden Pakdemirli, hayvancılık desteğini son 3 yılda iki kattan fazla artışla 7,8 milyar liraya çıkardıklarını vurguladı.

Son 3 yılda, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 13 artışla, 18,3 milyon başa yükselerek cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığının da aynı dönemde yüzde 29 artışla, 57,3 milyona çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktardı.

Pakdemirli, Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş sayısında ikinci sırada olduğunu ifade ederek, "Yetiştiricimizin gayreti, bizlerin desteği ve Allah'ın bereketiyle ulaştığımız bu seviyeyi, yeni projelerle inşallah daha da yukarılara taşıyacağız." dedi.

Üretimdeki bu gelişmelerin hayvancılık ihracatına da olumlu yansıdığını dile getiren Pakdemirli, canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde, 2019'da 585 milyon dolar olan dış ticaret fazlasının, 2020 yılında 727 milyon dolara çıktığını, 2021 yılının 8 ayında ise 2020 yılının tamamını geride bırakarak 887 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Pakdemirli, yem fiyatlarındaki aşırı artışa müsaade etmeyeceklerini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Et, süt ve yem üreticilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi ve maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile 'Yem Regülasyon Çalışması' başlattık. TMO, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına, temmuz ayında yeniden başladı. Bu kapsamda, ekim ayı sonuna kadar 2,6 milyon ton hububatı piyasaya arz etmiş olacağız. Yine, hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, yem bitkileri desteğimiz de devam ediyor. Son 19 yılda yaklaşık 8 milyar lira yem bitkileri desteği ödedik. Sağladığımız destekler ve yürütülen çalışmalar ile yem bitkileri ekim alanımız 758 bin hektardan, 2,5 milyon hektara yükseldi. Besicimiz ve süt üreticimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz."

"Akıllı küpe esasen bana ait bir fikir, bir projedir"

Tarım ve Orman Bakanlığının Ar-Ge çalışmaları için yıllık yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullandığını anlatan Pakdemirli, üreticinin maliyetlerini düşürecek ve gelirini artıracak elektrikli traktörden, hayvan aşısı üretimine, arıcılık merkezinden bitkisel gıda Ar-Ge merkezine kadar birçok proje yürüttüklerini söyledi.

"Elektronik Hayvan Takip Sistemi"nin de ülke hayvancılığına çok büyük katkı sağlayacak yerli ve milli bir çözüm olduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Akıllı küpe esasen bana ait bir fikir, bir projedir. Uykusuz geçen bir gecenin ardından bulduğum bir fikir. Aslında teknoloji ve inovasyon her zaman her yerde var. Yani bu teknoloji var, bu GSM teknolojisi var ama hayvancılıktaki problemleri gece bir yandan düşünüp, bir yandan bunları saydığım, bir yandan da not alığımda bunları çözebilecek olan teknolojinin Türkiye'deki tüm sürüyü bir arada takip edebileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Bunu takip etmek için de bir radyo sinyaline ihtiyaç var. Bunu en rahat GSM operatörleri vasıtasıyla yapabiliriz. Bakanlığımız açısından hem planlama hem hayvan sağlığı, hayvan refahı ve diğer konularla ilgili bize faydası olacak. Üreticiye olan faydası da 'döl verimi, hayvanın sıkı takibi ve verimliliğin artışı gibi neticelere sebebiyet verebilecek bir projeye imza atmak önemli olur' diye düşündüm. Bugün denemelere baktığımız zaman aldığımız neticelerin benim hayalimdeki neticelerin çok ötesinde olduğun görüyorum."

Pakdemirli, hayvanın kulağına asılacak bir küpenin cep telefonu gibi işlev göreceğini anlatarak, "Şimdi biz de deyim yerindeyse, her büyükbaş hayvanın kulağına bir cep telefonu takıyoruz. Tabii bu, daha küçük, kullanımı ve işlevi daha kolay, pili yaklaşık 5 yıl giden bir cep telefonu. Birçok teknolojik özelliğe sahip 'akıllı küpe', Hayvan Takip Sistemi'nin önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Sistemle, hayvanların konumları, yem yeme ve geviş getirme gibi beslenme durumları, aşılama kayıtları, koordinasyon bilgisi ile hareket ve sevk durumları, kızgınlık ön uyarı bilgilendirmesi, kulak iç sıcaklığı gibi verilerin anlık olarak merkezi programa aktarıldığını dile getiren Pakdemirli, sisteme, ileriki dönemlerde yerli ve milli olarak geliştirilecek, buzağı besleme robotları, sağım, yemleme ve otomasyon sistemleri ile süt ölçer gibi teknolojik donanımlar ilave edileceğini anlattı.

Pakdemirli, sistemin 5 ilde 400 büyükbaş hayvan üzerinde denemelerinin tamamlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Proje sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, bu sistemin uygulandığı hayvancılık işletmelerinde, süt veriminde yüzde 25 artış, buzağı veriminde yüzde 20 artış ve sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış tespit edilmiştir. Eğer bu sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilirsek, ilave yem ve girdi kullanmadan yılda 1 milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. Yani her 100 'Akıllı Küpe', ilave 20 hayvan demek. Elde edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık giderlerinin azalmasını dahil ettiğimizde, bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise 10 milyar lira katkı sunabiliriz."

Pakdemirli daha sonra Ankara, Erzurum ve Adana'daki işletmelere canlı bağlantı yaparak hayvanların durumunu katılımcılara gösterdi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Karaman, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Karaman'da Hayvan Takip Sistemi'nin tanıtım programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Karaman'da Hayvan Takip Sistemi'nin tanıtım programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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