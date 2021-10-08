Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.ANKARA,
Kaynak: DHA
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