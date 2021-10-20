Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle buluştu (2) - Son Dakika

Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle buluştu (2)

'NEYİN HESABINI SORACAKSIN KILIÇDAROĞLU?'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda bir araya geldikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'NEYİN HESABINI SORACAKSIN KILIÇDAROĞLU?' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda bir araya geldikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleriyle ilgili şöyle konuştu: "10 büyükelçiyle kol kola girmiş,

"10 büyükelçiyle kol kola girmiş, Türkiye 'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyorlar. Sorumluluğumuz yüksektir, sorumluluğumuz büyüktür. Bize hesap soracaklarmış. Neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi hesabını soracaksınız? FETÖ'yü tasfiye ettiğimizin mi hesabını soracaksınız? Dünyanın en büyük havalimanını yaptığımızın mı hesabını soracaksınız? Bu ülkede ay yıldızlı bayrağımızın, ülkemizin her santimetrekaresinde huzur içerisinde, nazlı nazlı dalgalanmasının mı hesabını soracaksınız? İnsanların 24 saat güven içerisinde yaşadığının mı hesabını soracaksınız? Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? 10 büyükelçiyle beraber bize Kato Dağı 'nın mı hesabını soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? 6-8 Ekim'de bu gençlerimizin, insanlarımızın ümitlerini topraklara gömenlere bir daha fırsat vermediğimizin mi hesabını soracaksın? Neyin hesabını soracaksın bize? Halep oradaysa arşın da burada. 2023'ü beklersin, yine boynunun ölçüsünü alırsın. Tayyip Erdoğan'ı tanımayanlara soruyorum. Tayyip Erdoğan bu milletin hizmetkarıdır ve bu millet kendi hizmetkarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Allah bize 10 tane büyükelçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmesin. Yürüyüşümüz onurludur. Hiç merak etmeyin. Yapacak çok işimiz var. 2023'te şu Kılıçdaroğlu'na bir boynunun ölçüsünü tekrar vermeye hazır mısınız? Bu ülkeye tekrar huzursuzluğu getirmeye çalışanlara, terörü tekrar musallat etmeye çalışanlara aşağı tarafı ayrı, yukarı tarafı ayrı oynayanlara tekrar aynı dersi vermeye hazır mısınız? Burada gelip istismar yapıyorlar ama Ankara 'da, Avrupa'da tefle oynuyorlar. HDP'liler öyledir. Bu milletin emeğiyle onları oynatmayacağız. Bu milletin itibarıyla onları oynatmayacağız. Bu milletin geleceğiyle onları oynatmayacağız. Bunu reyle oyla ve demokrasiyle sağlayacağız." 'ERDOĞAN BU COĞRAFYANIN VE İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DEVRİMCİSİ'Bakan Soylu, AK Parti'nin, 19 yıldır Türkiye'yi idare ettiğini ve gelinen noktada bütün dünyayı imrendirecek çizginin adı olduğunu söyledi. AK Parti iktidarının şimdi Cumhur İttifakı ile beraber temeli sağlam attığını belirten Soylu, şunları kaydetti: "Türkiye'de birçok meseleyi Türkiye'nin önüne engel olarak getirdiler. Hadi Tayyip Erdoğan'dan önce birisi çıksaydı da söyleseydi. Ret, inkar, asimilasyon, bütün politikaları elinin tersiyle itti. Herkes istediği gibi konuşabilme hakkına sahip oldu. Kimse, bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşı olmadı. Herkes, birinci sınıf vatandaş oldu. Nasıl karıştırırlarsa karıştırsınlar, hangi fitneyi ortaya koyarlarsa koysunlar. Bilmenizi istiyorum ki Türkiye, bu konuda çok büyük mesafe aldı. Bana 'Tayyip Erdoğan'ı tanımla' derseniz ben Tayyip Erdoğan'ı tanımlarım. O sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir. Yıllarca Türkiye'nin üzerine biçilmeye çalışılan o vesayet prangasını, bize layık görülen geri kalmışlığı elinin tersiyle beraber itmiştir. Şunu burada ifade edeyim. Huzur da Diyarbakır'ın hakkıdır, ekonomik zenginlik de Diyarbakır'ın hakkıdır. Sonuna kadar birlik ve beraberlik de Diyarbakır'ın hakkıdır. Sadece teröristle mücadele etmedik. Eğer böyle söylenirse mesele eksik görülmüş olur. Üniversitelerimizde cıvıl cıvıl öğrencilerimiz huzur içerisinde burada okumanın keyfini çıkarıyorlar. Burası tarihin ve medeniyetin bize bıraktığı bir şehirdir. Bunu hep birlikte biliyoruz. Hep birlikte yaşadık, hep birlikte yaşıyoruz. Bilmenizi istiyorum. Türkiye olarak da hükümet olarak da parti olarak da en güçlü dönemimizdeyiz. Elbette ki dünyada yaşanan sıkıntılar, pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar var. Bunlardan en az etkilenen ülkelerdeniz. Diyarbakır anneleriyle beraberdik. Türkiye çok değişti. Eski Türkiye değil. Herkesin sözünü söyleyebildiği, kimsenin korkmadığı, ürkmediği, cesur olduğu, Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye; cesur insanların, demokratik olarak sözünü söyleyebilecek insanların, geleceğe ümitle bakan insanların ülkesidir. Sadece kendi ülkesine katkı sağlayanların ülkesi değildir. Aynı zamanda etrafındaki coğrafyaya ümit veren, dünyaya ümit veren ve ülkemizin yarınlarına ümit veren insanların ülkesidir. Yapacağımız çok iş var. İhracatımız 211 milyar doların üzerine çıktı. Bazı fabrikalar 24 saat üretmeye yetmiyor ama bunu elbette ki birilerine anlatabilmek mümkün değil." Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,

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