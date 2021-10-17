Bakan Varank: "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan... - Son Dakika

Bakan Varank: "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan...
17.10.2021 15:55
Bakan Varank: "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek.
Bakan Varank: "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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