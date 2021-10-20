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BAKAN VARANK ULUSLARARASI REKABET ÇOK ÇETİN DEVAM EDİYOR - Son Dakika

BAKAN VARANK ULUSLARARASI REKABET ÇOK ÇETİN DEVAM EDİYOR

20.10.2021 16:27

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim çağı olarak da adlandırılan günümüzde uluslararası rekabet çok çetin şekilde devam ediyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim çağı olarak da adlandırılan günümüzde uluslararası rekabet çok çetin şekilde devam ediyor. Bu rekabetin belirleyicisi de artık sadece fiyat değil. O günler geride kaldı. Artık rekabet bilimsel ve teknolojik araştırmalar, geliştirilen yeni ürünler üzerinden yapılıyor dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 15'incisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje yarışmaları ödül törenine katıldı. Törende konuşan Varank, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm millete başsağlığı diledi. Varank, kentte başlatılan bilim merkezi projesinin ismini de Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi koymaya karar verdiklerini duyurdu.

'TÜBİTAK ÇOK GÜZİDE BİR KURUMUMUZ'

TÜBİTAK'ın güzide bir kurum olduğunu belirten Varank, İnşallah, ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını onların yetenekleri ile elde edeceğiz. Kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olan Türkiye'yi onların bilimsel projeleri ile inşa edeceğiz. Bu yolda TÜBİTAK, çok güzide bir kurumumuz. Mentorlükten, eğitime, teşvikten her türlü finansal desteğe kadar tüm konularda gençlerimizin yanında. Ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen araştırma projesi yarışmaları da işte bu amaca hizmet ediyor. Bu yarışmalarla hem öğrencilerimizin merak duygusunu tetikliyor hem de ilgi duydukları bilimsel alanlarda çalışmalarını teşvik ediyoruz. Böylece proje yapma kültürünü gençlerimize kazandırma yolunda çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu yarışmalara katılan öğrencilerimiz, ileride kendi girişimlerini kuracak, icatlar çıkaracak, büyük projelerin bir parçası olacak. Onların ortaya koyacağı parlak çalışmalar da inşallah ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sunacak dedi.

'GELENLERE ÇOK KAPSAMLI İMKAN VE DESTEK SUNUYORUZ'

Bilişim çağında uluslararası rekabetin çok çetin geçtiğini kaydeden Varank, şöyle konuştu

Bilişim çağı olarak da adlandırılan günümüzde uluslararası rekabet çok çetin şekilde devam ediyor. Bu rekabetin belirleyicisi de artık sadece fiyat değil. O günler geride kaldı. Artık rekabet bilimsel ve teknolojik araştırmalar, geliştirilen yeni ürünler üzerinden yapılıyor. İşte bu yüzden, erken yaşlardan itibaren bilimsel bakış açısı ve araştırma kültürünü kazanmış insan kaynağı yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Malumunuz bilimsel çalışmalar, ülke ekonomilerine yüksek katma değer oluşturduğu gibi ülkelerin teknolojik dönüşümünü de tetikliyor. Biz de ülke olarak bu dönüşümü her yönüyle gerçekleştirerek dünya ülkeleri arasındaki gücümüzü arttırmanın azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu kapsamda faaliyete geçirdiğimiz en önemli uygulamalardan birisi Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı. İlk çağrısını 2018 yılında açtığımız bu programla uluslararası camiadaki öncü bilim insanlarının çalışmalarını ülkemize taşımalarını sağlıyoruz. Gelen bilim insanlarına çok kapsamlı imkan ve destekler sunuyoruz. Bu programı ilan ettiğimizde; hayal kurmayın, Türkiye'ye kim gelir de bilimsel araştırma yürütür şeklinde kendi ülkesinden bihaber söylemlerde bulunanlar oldu. Birileri gibi bilim insanlarımızı sloganlarla değil; bizzat somut adımlarla destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. İşte bunun sonucu olarak açtığımız ilk çağrıya 152'si Türk vatandaşı 91'i yabancı uyruklu olmak üzere 243 araştırmacı başvuruda bulundu. Başvurular sonunda 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacıyı ülkemize kazandırdık.

'SON YILLARDA YAKALADIĞIMIZ EN BÜYÜK BAŞARI'

Bu yıl uluslararası yarışmalarda büyük başarı elde edildiğini hatırlatan Varank, şöyle devam etti

Bu yıl ISEF Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması ile Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda çok büyük başarılar elde ettik. ISEF yarışmasında 14 projemizden 10'u, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda ise 6 projemizden 5'i ödül aldı. Bu başarı, son yıllarda yakaladığımız en büyük başarı. Ben buradaki evlatlarımızın da ileride uluslararası bilimsel çevrelerde hem kendilerini hem ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Tabii başarılarımız sadece bunlarla sınırlı değil. Uluslararası arenada düzenlenen bilim olimpiyatlarında sadece 2021 yılında 5 altın, 19 gümüş, 30 bronz ve 2 mansiyon derecesi kazandık. Bu başarılarla bizleri gururlandıran pırıl pırıl bilim aşığı gençlerimiz, büyük ve güçlü Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacak. Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, buna benzer ve daha nice başarılara hep birlikte şahitlik edeceğiz.

'BİLİM VE TEKNOLOJİ HAYAL ETMEKLE BAŞLIYOR'

Başarı dileklerinde bulunduğu gençlere cesur olmalarını tavsiye eden Varank, Bilim ve teknoloji alanında her şey hayal etmekle başlıyor. Hayal etmeden tasarlamak, bilim ve teknolojide yenilik üretmek mümkün değildir. Dolayısıyla sizlerin bu yaşlarda bilimsel çalışmalara yönelmeniz çok önemli. Sizleri hayal kurmaya teşvik eden bu yarışmaları düzenleyerek önemli bir misyonu yerine getiren TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerden isteğim; hayal etmeyi bırakmadan, yolunuza çıkan engellere aldırış etmeden, bıkmadan ve usanmadan bilimsel çalışmalarınıza devam etmeniz. İnandığınızda, cesur olduğunuzda, girişimci bir ruha sahip olduğunuzda hayallerinizin bile ötesine geçebilirsiniz. Bilim yolunda atacağınız her adımda devletimizin imkanlarını yanınızda bulacağınızı bilmenizi isterim dedi.

Konuşmasının ardından Varank, yarışmada başarı elde eden öğrencilere plaket ve ödüllerini verdi.

BAKAN VARANK ULUSLARARASI REKABET ÇOK ÇETİN DEVAM EDİYOR
BAKAN VARANK ULUSLARARASI REKABET ÇOK ÇETİN DEVAM EDİYOR
BAKAN VARANK ULUSLARARASI REKABET ÇOK ÇETİN DEVAM EDİYOR
BAKAN VARANK ULUSLARARASI REKABET ÇOK ÇETİN DEVAM EDİYOR

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK ULUSLARARASI REKABET ÇOK ÇETİN DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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