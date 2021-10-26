Bakan Yanık: 2023 sonuna kadar 23 huzurevini hizmete açacağız - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2023 yıl sonuna kadar toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı itibarıyla bakanlığa bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde 14 bin kişiye hizmet sunulduğunu belirtti. 2023 sonuna kadar da 23 huzurevini hizmete açacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Ayrıca 17 bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde 11 bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 21 huzurevinde 2 bin 400 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda halihazırda bakanlığımıza bağlı ve özel toplam 451 huzurevinde 27 bin 113 kişi kalıyor. 2023 yılsonuna kadar 1720 kapasiteli 18 yeni ve 600 kapasiteli renove edilen 5 huzurevimizle toplamda 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini hizmete açacağız" dedi.