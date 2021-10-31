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BAKAN YANIK: HER TÜRLÜ HİZMETİ VATANDAŞA SUNMAKLA KENDİMİZİ MÜKELLEF SAYIYORUZ - Son Dakika

BAKAN YANIK: HER TÜRLÜ HİZMETİ VATANDAŞA SUNMAKLA KENDİMİZİ MÜKELLEF SAYIYORUZ

31.10.2021 10:58

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Mekanizmanın neresini işgal ediyorsak vatandaşın hizmetine, menfaatine, geleceğine yönelik her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef...

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Mekanizmanın neresini işgal ediyorsak vatandaşın hizmetine, menfaatine, geleceğine yönelik her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri ile Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek engelli çocuklarla bir araya geldi. Merkezde yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Derya Yanık yetkililerden bilgi aldı.

20 yıldır aynı hizmet anlayışı ile çalışmaların kesintisiz devam ettiğini, projelerin ve hizmetlerin süreceğini kaydeden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Biz Müslümanlar, insanı eşref-i mahlukat olarak kabul ediyoruz. Eşref-i mahlukatın kendi içinde engeli olabilir. Görmeyebilir, duymayabilir. Her birisinin bizim için imtihan, lütuf olduğunu biliriz, inanırız. Bizim engellilikle yahut hayatın başka alanlarındaki zorluklarla alakalı bakışımız budur. 20 senedir bu bakışla, anlayışla hareketten yola çıkarak insana hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnsana hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunun farkında olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Mekanizmanın neresini işgal ediyorsak vatandaşın hizmetine, menfaatine, geleceğine yönelik her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz."

BAKAN YANIK: HER TÜRLÜ HİZMETİ VATANDAŞA SUNMAKLA KENDİMİZİ MÜKELLEF SAYIYORUZ
BAKAN YANIK: HER TÜRLÜ HİZMETİ VATANDAŞA SUNMAKLA KENDİMİZİ MÜKELLEF SAYIYORUZ
BAKAN YANIK: HER TÜRLÜ HİZMETİ VATANDAŞA SUNMAKLA KENDİMİZİ MÜKELLEF SAYIYORUZ
BAKAN YANIK: HER TÜRLÜ HİZMETİ VATANDAŞA SUNMAKLA KENDİMİZİ MÜKELLEF SAYIYORUZ

Rehabilitasyon Merkezi, Derya Yanık, Gaziantep, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN YANIK: HER TÜRLÜ HİZMETİ VATANDAŞA SUNMAKLA KENDİMİZİ MÜKELLEF SAYIYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN YANIK: HER TÜRLÜ HİZMETİ VATANDAŞA SUNMAKLA KENDİMİZİ MÜKELLEF SAYIYORUZ - Son Dakika
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