BAKAN YARDIMCISI ÇAM: TÜRKİYE'Yİ VE ANADOLU'YU TANIMAK İÇİN TUNCELİ'Yİ TANIMAK LAZIM - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Anadolu'nun kültürel zenginliğini vurgulayarak, 'Anadolu'yu ve Türkiye'yi tanımak için Tunceli'yi tanımak lazım' dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaret ve 'Avrupa'da Alevilik' konulu toplantıya katılmak için Tunceli'ye geldi. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çam, valiliği ziyaret etti. Çam, Munzur Üniversitesi'ne geçerek, Alevi dedeleriyle 'Avrupa'da Alevilik' konulu toplantıya katıldı.

'ANADOLU'YU VE TÜRKİYE'Yİ TANIMAK İÇİN TUNCELİ'Yİ TANIMAK LAZIM'

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Çam, Anadolu'nun kültürel zenginliğine vurgu yaparak, "Anadolu'yu ve Türkiye'yi tanımak için Tunceli'yi tanımak lazım. Ben ilk defa bu güzel kente geliyorum. İnşallah bundan sonra daha sık ziyaretim olacak. Şöyle bir kanaate erdim. Anadolu'yu anlayabilmesi için bütün zenginlikleri karıştırıp diğer diyarları da gezip anlamak gerekiyor. Balkanları, Türkistan'ı, Orta Asya'yı, Kerbela'yı ve Irak'ın topraklarını, Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerini gezince anlıyorsunuz. Apayrı coğrafyalar ama herkesi bir arada toparlıyor, karıştırıyor bir ediyor. Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda radikalizmin, teröre bağlı birtakım inanç ve siyasi hareketlerin dünyada yaygınlaştığı bir ortamda hepimizin vazifeleri var. Avrupa'ya gönderdiğimiz insanların bu sene 60'ıncı yılı ve çeşitli toplantılar ve anmalar yapıyorlar. Amerika'ya göç etmiş Sicilyalılar, İtalyanlar 150 yıl sonra orada kendi kültürlerini muhafaza ederken biz acaba oradaki değerlerimizi ne şekilde bir asır koruyacağız. Avrupa'da yabancı düşmanlığının, din ile bağlantılı çatışmalarının yaşandığı en son ise geçtiğimiz aylarda Afganistan'da yaşanan hadiseler. Yemen'e baktığımızda bir şekilde inanç noktasındaki ayrışmaların bir şekilde siyasetin çatışma malzemesine dönüştürerek kullanıldığı dünyada bizim bir Anadolu kültürümüz ve İslam'a bakış açımız apaçık bir şekilde durmaktadır? diye konuştu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Türkiye'yi tanımak istiyorsak Tunceli'yi tanımak lazım, Türkiye'yi anlamak istiyorsak Tunceli'yi bilmek zorundayız. Erenlerin ve ocakların kenti olan Tunceli'yi anlamak istiyorsak okuyup, dokumak söz yerindeyse anlatmak zorundayız" dedi. Konuşmaların ardından 'Avrupa'da Alevilik? konulu toplantıya geçildi.