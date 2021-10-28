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Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi

28.10.2021 15:03
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi

Son dakika haberler... Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimiTARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, yurt genelinde başlatılan 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bulunan gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, yurt genelinde başlatılan 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bulunan gıda işletmelerinde denetim yaptı. Işıkgece, "7 bin 300 çalışanla, yılda 1 milyon 356 bin denetim yapıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25-28 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde 'Gıda Denetim Seferberliği' başlatıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, bu kapsamda Ankara'da gerçekleştirilen gıda denetimlerine katıldı. Gıda denetim ekipleri ile birlikte Ankara'daki bir alışveriş merkezinde bulunan gıda işletmelerini inceleyen Işıkgece, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Işıkgece, denetimlerin yoğunlaştığını ve halk sağlığını ilgilendiren tüm gıda ürünlerinin analiz edileceğini belirterek, "Aslında denetimlerimiz 365 gün devam ediyor. Ekiplerimiz bugün de gıdayı servis eden noktaları teker teker denetliyor. Biz yılda 1 milyon 356 bin denetim yapıyoruz. Bu denetimi 7 bin 300 çalışanımızla yapıyoruz. Bu konu bizim için çok önemli. Halkımızın sağlığını en üst düzeyde tutacak şekilde, tamamen tüketici odaklı denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi
Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi

Ankara, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda denetimi - Son Dakika


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