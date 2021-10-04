Üye Girişi
Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2) - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2)

04.10.2021 21:23
Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2), System.String[]

'HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ BULUNMUYOR'Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir...

'HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ BULUNMUYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" ifadelerini kaydetti.

'YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARIMIZIN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR'

Sosyal medya platformalarında yaşanan sorunların yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini daha çok ortaya çıkardığının altını çizen Sayan, "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" dedi.


Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2)
Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2)
Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2)

Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba 20:55 Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı 20:17 Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık nedenini paylaştı Her taraf kan oldu! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı 19:53 Her taraf kan oldu! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız 19:06 TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 15:49 Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
Facebook domaini ele geçirildi iddiası! Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adının fiyatını sordu Facebook domaini ele geçirildi iddiası! Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adının fiyatını sordu         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi         
19:22
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü         
18:57
Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş         
17:59
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 21:28:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement