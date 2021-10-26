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Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu - Son Dakika

Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu

26.10.2021 12:48
Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmamasını protesto etti.

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmamasını protesto etti.

Belediyenin önünde çadır kuran sendika üyeleri, "Bu İş Yerinde Grev Var" yazılı pankart açtı. Grup üyeleri, "Hak, hukuk, adalet", "İşçiyiz, haklayız, kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganlar attı.

Belediye İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Kemal İlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının mart ayındaki toplu iş sözleşmesi için yetki başvurusunda bulunduklarını ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da etkisiyle yaklaşık 20 üyesi olan Genel İş'in yetkiye itiraz ettiğini, mahkeme sürecinin başladığını söyledi.

Bu yüzden sürecin uzadığını anlatan İlek, Belediye İş'in tiyatro, park ve bahçeler, fen işleri ve ulaşım gibi farklı bölümlerde çalışan 340 üyesi olduğunu kaydetti.

2020 yılının mart ayına kadar geriye dönük haklarını ve enflasyon oranında zam istediklerini belirten İlek, "Belediye başkanı da diyor ki yüzde sıfır zam. Ben geriye dönük veremem. biz de onun için greve çıktık. İsteklerimiz karşılanana kadar grev devam edecek. Bu grev bizim isteklerimizle bitecek" dedi.

"Bakırköy Belediyesindeki mevcut ücretlerle geçinemiyoruz"

Belediye İş iş yeri Temsilcisi Sercan Mersin da toplu iş sözleşmesi imzalanmaması nedeniyle greve çıktıklarını, hala 2018 yılında imzalanan sözleşmeye göre çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu grevin tek bir sloganı var aslında, biz Bakırköy Belediyesindeki mevcut ücretlerle geçinemiyoruz. Ay sonunu getiremiyoruz. Bakırköy Belediyesinde çalışan bütün işçiler, belediyelerde ya da özel sektörde çalışan diğer tüm işçiler gibi geçinemiyorlar. Herkes borç içinde. Onun için Bakırköy Belediyesi yönetiminden talebimiz geçinebilecek bir ücret için zam talebidir. Bu zam talebine karşılık Bakırköy Belediyesi kendi ekonomik gerekçelerini öne sürerek zam yapamayacağını söylüyor. Ancak biz zam istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Çünkü gerçekten geçinemiyoruz. Onun için bugün grev çadırımızı kurduk. Direnişimizi sürdürüyoruz. Haklıyız. Onun için kazanacağımız noktasında bir şüphemiz yok."

Bakırköy halkına hizmet verdiklerini ve emekçi olduklarını ifade eden Mersin, belediye yönetimini toplu iş sözleşmesini imzalamaya davet etti.

Belediye çalışanı Halil Polat ise İstanbul'daki ilçelerden ve büyükşehirden verilen zamların aynısını istediklerini ve diğer ilçelerden farklı bir şey talep etmediklerini belirtti.

Buna rağmen taleplerinin kabul görmediğini dile getiren Polat, "Enflasyon oranında zam istiyoruz. Başkanımızdan istediğimiz budur. Bir an önce sözleşmeyi bağlamasını bekliyoruz, bu manzara da bitsin diyoruz." diye konuştu.

Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu
Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu
Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu
Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu
Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu - Son Dakika
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