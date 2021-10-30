Bakü'de, Karabağ'a özgü yöresel kıyafetler defilesi yapıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ'a özgü yöresel kıyafetlerin defilesi yapıldı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfınca düzenlenen defilede, moda tasarımcısı Gülnare Halilova'nın hazırladığı 12 yöresel kıyafet, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Defileyi, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Sevda Memmedaliyeva, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü'de görevli yabancı misyon temsilcileri ve davetliler izledi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, etkinlikte yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk halkı ve devletini kutladı.

Sergilenen kıyafetlerin Azerbaycan kültüründe özel bir yeri olduğunu vurgulayan Efendiyeva, her kıyafetin Karabağ'ın bir bölgesini sembolize ettiğini kaydetti.

Efendiyeva, defilenin galip Azerbaycan ordusuna, Başkomutan İlham Aliyev'e, şehit ve gazilere ithaf edildiğini belirtti.