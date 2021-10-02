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Balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı gezdiler - Son Dakika

Balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı gezdiler

02.10.2021 19:11
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Ali Toktaş çifti, balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Ali Toktaş çifti, balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 200'ü aşkın yayınevinin katılımıyla düzenlenen 3'üncü Afyonkarahisar Kitap Fuarı hafta başında kapılarını açtı. Öğrenci ve velilerin yoğunlukla ziyaret ettiği fuarın bugünkü ziyaretçileri arasında yeni evlenen Sezin Toktaş ile Ali Toktaş çifti de yer aldı. Nikahtan hemen sonra balayına gitmek yerine kendilerine has gelinlik ve damatlıkla Kitap Fuarı'na gelen çift, burada stantları gezdi. Çiftin yarın balayına gideceği öğrenildi.

Yeni gelin Sezin Toktaş, "Son zamanlarda düğünden sonra 'after party' denilen bir eğlence düzenlenir. Biz bunun yerine Kitap Fuarı'na gelerek daha mutlu olduk" dedi.Damat Ali Toktaş da Afyonkarahisar'da böyle büyük bir organizasyonun olmasının mutluluk verici olduğuna dikkati çekerek, "Bu Kitap Fuarı'na destek olan Valimize, Belediye Başkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.Genç çifte 3'üncü Afyonkarahisar Kitap Fuarı gezisinde nezaret eden AS Fuarcılık Genel Koordinatörü Mehmet Abdioğulları, çok ilginç bir olayla karşılaştıklarını kaydetti. Kitap sevgisinin balayının önüne geçtiğini dile getiren Abdioğulları, şöyle dedi:

"Biz de kendilerine fuarda gezme amaçlı, temsili bir gelin aracı verdik. Bu güzel davranışları gördükçe, geleceğe daha umutla bakıyorum."


Balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı gezdiler
Balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı gezdiler
Balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı gezdiler

Karahisar, Afyon, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı gezdiler - Son Dakika


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