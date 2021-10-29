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Bali'de "bavul cinayeti" nedeniyle 2014'te tutuklanan ABD'li kadın erken tahliye edildi - Son Dakika

Bali'de "bavul cinayeti" nedeniyle 2014'te tutuklanan ABD'li kadın erken tahliye edildi

29.10.2021 14:48
Bali'de

Endonezya'nın Bali Adası'nda 2014'te erkek arkadaşı ile beraber annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ABD'li kadın erken tahliyeyle serbest bırakıldı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 2014'te erkek arkadaşı ile beraber annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ABD'li kadın erken tahliyeyle serbest bırakıldı.

Annesi Sheila von Wiese-Mack'in cesedinin, 2014'te St. Regis Bali Tatil Köyü yakınlarında park edilmiş aracın bagajındaki bavulda ?bulunması nedeniyle tutuklanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikan vatandaşı Heather Mack 7 yıl tutuklu kaldı.

Erken tahliye ile serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verilen Mack, dün Bali'nin Denpasar kentindeki Kerobokan Kadın Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hapishane'nin önünde kalabalık bir grup basın mensubu ve arkadaşlarının beklediği Mack, göçmen bürosuna götürüldü.

Kerobokan Kadın Hapishanesi yetkililerinden Lili, 26 yaşındaki Mack'in iyi hal indirimi ve cezasının kısmi affı gibi nedenlerle 34 aylık ceza indirimi aldığını ifade etti.

Bali göçmen bürosu yetkililerinden Amrizal, Mack'in biletleri ve seyahat belgeleri hazırlanana kadar birkaç gün Göçmen Gözaltı Merkezi'nde tutulacağını söyledi.

Amrizal, Mack ve kızının sınır dışı edilmesi için ABD'nin Bali Konsolosluğu ile iletişimde olduklarını dile getirdi.

"Bavul cinayeti"

Asya basınında, Mack, eski erkek arkadaşı Tommy Schaefer ve Mack'in annesi Wiese-Mack'in tatil için geldikleri Endonezya'da kaldıkları otel odasında tartıştıkları iddia edilmişti.

Schaefer'ın meyve kasesiyle 62 yaşındaki Wiese-Mack'in başına vurduğu ve kadının bu nedenle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

O dönem 19 yaşında ve birkaç haftalık hamile olan Mack ve eski erkek arkadaşı Tommy Schaefer, Ağustos 2014'te gözaltına alınmış ve Nisan 2015'te hüküm giymişti.

"Bavul cinayeti" nedeniyle Mack 10 yıl, Schaefer ise 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mack, hüküm giymesinden bir süre sonra hapishanede doğum yapmış ve bebeği 2 yaşına gelene kadar yanında kalmasına izin verilmişti. Bu süreden sonra da Mack kızının velayetini Endonezya'daki Avustralyalı bir kadına vermişti.

2016'da da Schaefer'in kuzeni Robert Bibbs, cinayeti planlamaya yardım etmekten suçlu bulunmuş ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca o dönemde Mack ve annesi arasında sorunlu bir ilişki olduğuna dair raporlara değinilirken polisin ailenin ABD'nin Illinois eyaletindeki evine onlarca kez çağrıldığını ortaya çıkmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bali Adası, Endonezya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bali'de 'bavul cinayeti' nedeniyle 2014'te tutuklanan ABD'li kadın erken tahliye edildi - Son Dakika


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