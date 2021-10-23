Üye Girişi
Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi - Son Dakika

Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

23.10.2021 19:35

Kocaeli'de narkotik köpeğinin koku almaması için balıkla doldurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 53 kilo skunk esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de narkotik köpeğinin koku almaması için balıkla doldurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 53 kilo skunk esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisleri, bir aracı takibe aldı. Kocaeli'de durdurulan balık yüklü kapalı kasa bir kamyonette, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin koku alması neticesinde araçta yapılan aramada aracın tabanına zulalanmış halde 53 kilo skunk esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan şahıslar gözaltına alındı.

(Fehime Kartal - Cihan Atik/İHA)

Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi
Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi
Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi
Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

Uyuşturucu, Narkotik, Kocaeli, Esrar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi 19:35 Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki 19:17 Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine nasıl göndereceklerini 4 maddede anlattı 18:28 Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine nasıl göndereceklerini 4 maddede anlattı
Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il 17:42 Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il Meğerse formunu aşka borçluymuş! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladı 17:25 Meğerse formunu aşka borçluymuş! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı 17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor

Son Dakika Haberleri
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu         
19:37
İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü         
19:19
Skora sinirlenen Ronaldo'nun soyunma odasında takım arkadaşlarını bir dövmediği kaldı: Utanmıyor musunuz? Skora sinirlenen Ronaldo'nun soyunma odasında takım arkadaşlarını bir dövmediği kaldı: Utanmıyor musunuz?         
19:05
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti         
14:56
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 20:05:13. #1.11#
SON DAKİKA: Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement