Balıkçılar palamuttan umduğunu bulamayınca lakerdanın kilosu 150 lira oldu - Son Dakika

Sinop'ta palamut ve toriğin (iri palamut) dilim şeklinde kesilip salamura edilerek kavanozlara konulmasıyla hazırlanan "lakerda"nın kilosu, bu yıl palamut avı az olunca 150 liraya çıktı.

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda balıkçılar palamuttan umduğunu bulamadı.

Kentte 27 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, bu sezon palamudun az olması nedeniyle lakerda yapmak için toriğe yöneldiklerini belirtti.

Gündoğdu, "Hamsinin ve çinekopun bol olması nedeniyle palamuttan bu yıl umudu kestik. Şu anda palamut yerine torik lakerdası yapıyoruz. Çok fazla torik de çıkmıyor." dedi.

Az miktarda yaptıkları lakerdalar için talebin yüksek olduğunu ve bu talebi karşılayamadıklarını anlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl palamut bolluğu yaşanırken vatandaşlarımız kilosu 100 liradan, ucuz lakerda yedi. Bu yıl balığın az olması nedeniyle il dışından gelen talepleri maalesef karşılayamıyoruz. Sınırlı sayıda yaptığımız lakerdaları da daimi müşterilerimize vermek zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında olan ve büyüklüğüne göre tanesi 180 ile 220 lira arasında değişen torikler temizlenip dilimlendikten sonra 2 kilogram geliyor. İki kiloluk cam kavanozlarda yaptığımız lakerdaları da 300 liradan satışa sunuyoruz."