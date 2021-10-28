Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yeşil alanları düzenliyor - Son Dakika

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi yeşil alan düzenlemeleriyle kent sakinlerine nefes alabilecekleri park ve rekreasyon alanları oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Karesi İlçesi Kuvayi Milliye Mahallesi Cihat Bilgehan Caddesi'nde gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemesiyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme, hem de spor yapma ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Altıeylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi 320. Sokak'ta 46 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiği semt parkında çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karesi İlçesi Kuvayi Milliye Mahallesi Cihat Bilgehan Caddesi'nde yeşil alan düzenlemesi yapıyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda şekillenen proje; bölgede yaşayanların yürüyüş ve spor yapabilecekleri, dinlenebilecekleri bir alan olarak planlandı.

DAHA YEŞİL VE DAHA GÜVENLİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yeşil alanların ön planda tutulduğu proje kapsamında çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirildi, çimlendirme yapıldı. Yeşil alanların sulamasını ise kurduğu otomatik sulama tesisatı ile yapılacak. Ayrıca aydınlatmalarla bölge daha görünür ve güvenli bir yer haline getiriliyor. Düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı alan, mahalle sakinlerinin hizmetine açılacak" dedi.