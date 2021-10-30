Üye Girişi
Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama

30.10.2021 21:13
Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama

Balıkesir'de polis ekiplerinin asayiş uygulamasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin asayiş uygulamasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Öte yandan yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama
Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama
Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi 21:46 Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi 21:26 Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi Kanarya zirveden hızla uzaklaşıyor! Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu 20:55 Kanarya zirveden hızla uzaklaşıyor! Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu
AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan 20:10 AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan "Kürdistan" gözaltısına tepki: Doğru bulmuyorum Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı 18:44 Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
Kim Milyoner Olmak İster'de 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok         
22:04
G20 liderleri, çok uluslu şirketler için küresel kurumlar vergisini onayladı G20 liderleri, çok uluslu şirketler için küresel kurumlar vergisini onayladı         
21:42
Yemen'de bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı Yemen'de bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı         
21:03
Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi Marmaray'da bir kişi tren yaklaştığı anlarda raylara atlayarak yaşamını yitirdi         
20:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek         
19:51
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde         
17:08
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti         
13:52
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 22:26:13. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de asayiş uygulamasında 4 tutuklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement