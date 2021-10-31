Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarladan dönen Mehmet Üzümcü yönetimindeki 10 P 2081 plakalı traktör, Karacepiş Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü Üzümcü kaza yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan eşi Ümmühan Üzümcü yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ümmühan Üzümcü, burada tedavi altına alındı.
Sürücü Mehmet Üzümcü'nün cesedi de İvrindi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika