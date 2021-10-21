Balıkesir'de 285 binden fazla kişi üçüncü doz aşı oldu - Son Dakika

Balıkesir'de Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 849 bin 488 kişi 2. doz, 285 bin 734 kişi de 3. doz aşısını oldu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde aşılamada 8. il olan Balıkesir'de 1. doz aşı olan sayısı 932 bin 399, 2. doz aşı olan sayısı 849 bin 488, 3. doz aşı olan kişi sayısı ise 285 bin 734 olarak açıklandı. Balıkesir'de halen ilk doz aşısını olmayan kişi sayısı ise 100 binin üzerinde gerçekleşti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı yazılı açıklama ile salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çekti ve toplu sağlığı için eksik aşıları olan vatandaşları sağlık kuruluşlarına aşı olmaya davet etti.

Salgın tedbirlerine uyma noktasında da sık sık uyarı yapan Vali Şıldak "İlimizde; 1. doz aşısını olan 932 bin 399, 2. doz aşısını olan 849 bin 488, 3. doz aşısını olan 285 bin 734 vatandaşımız sayesinde aşılamada Türkiye genelinde 8. sıradayız.

Aşılarını tam olarak yaptıran bütün vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum.

Ancak zamanı geldiği halde aşısını yaptırmamış olan, 1. dozda 109 bin 481, 2. dozda 59 bin 750 ve 3. dozda 39 bin 965 kişi bulunuyor.

Bir an önce eksik doz aşılarımızı tamamlayıp salgına karşı önlemimizi alalım." ifadelerini kullandı.