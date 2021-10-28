Balıkesir'de jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelindeki okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, köy yolları ile cadde ve sokaklarda trafik kazalarını önlemek amacıyla okul ve servis araçlarına paydaş kurumlarla birlikte denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 961 servis aracı kontrol edilirken, 36 araca 18 bin 290 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetimler sonucu 9 araç trafikten men edildi.