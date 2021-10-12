Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 160 bin boş filtre ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 160 bin sahte bandrollü boş filtre ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon başlattı.

Tespit edilen bir şüphelinin aracına operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 160 bin sahte bandrollü boş filtre ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.