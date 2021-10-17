Üye Girişi
Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

17.10.2021 14:35
Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki gün önce kaybolan alzaymır hastası Gülten Güler'e (83) ulaşıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki gün önce kaybolan alzaymır hastası Gülten Güler'e (83) ulaşıldı.

İlçe kırsalındaki ?Karasukabaklar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Güler'den haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Komando birliğinin de katıldığı, iz takip köpeğiyle yürütülen çalışma sonucu yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekipleri, Güler'e ısınması için mont verdi, su içirdi.

Gönen Devlet Hastanesinde muayene edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu
Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu
Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

Balıkesir, Hisarcık, Gönen, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro 14:51 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro Survivor Nagihan'dan canlı yayında itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum 14:12 Survivor Nagihan'dan canlı yayında itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu 14:09 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi 13:26 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi İddialar üzücü! 12:48 İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz 12:44 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı 11:53 Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

Son Dakika Haberleri
14:50 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
14:12 Bir garip olay! "İnsanların tuvalette müstehcen videolarını çekiyorlar" diyerek intihar etmeye çalıştı
14:11 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı
14:08 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor         
14:52
İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi         
14:50
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı         
14:12
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var         
12:56
Son Dakika: Erdoğan Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu         
12:45
"Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar         
12:29
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 14:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement