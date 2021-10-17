Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Komando birliğinin de katıldığı, iz takip köpeğiyle yürütülen çalışma sonucu yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekipleri, Güler'e ısınması için mont verdi, su içirdi.

Jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğü ile Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

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