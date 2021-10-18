Balıkesir'de "Muhtar Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gala Yaşam Merkezi'nde "Muhtar Günü" etkinliği yapıldı.

Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Mustafa Canbey, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve 20 ilçeden 1134 muhtar katıldı.

Vali Hasan Şıldak, etkinlikte yaptığı konuşmada, muhtarların hem belediyelerin hem de kaymakamlıkların, bütün kamu kurumlarının mahallelerdeki temsilcileri olduğunu belirterek, "Dünya ölçeğinde baktığımızda muhtarlık kurumunun bizdeki işleyişi ile tamı tamına uyuşan başka bir model olmadığını görüyoruz. İlimizde en çok dikkat ettiğimi konulardan biri de koordinasyondur. Çalışırken adımlarımızı birlikte atmalıyız. İlimizde, birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuz takdirde aşamayacağımız engel olmayacaktır." dedi.

Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise her birinin kendilerine ilettiği sorunların hepsini bildiklerini ve ilgilendiklerini söyledi.

Yılmaz, "Muhtarlarımızdan mahallelerinde dezavantajlı birileri varsa bizlere bildirmesini istiyoruz. Sorunları, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız halleder. O halledemiyorsa kaymakamlıklarımız, Valiliğimiz halleder. Lütfen mahallelerinizdeki kapıların ardında yaşanan hayatlardan haberiniz olsun. Biz kendimizi bu konuda sorumlu hissediyoruz. Vazifemiz, milletin yalnız kalmaması ve onlara destek olabilmemiz." diye konuştu.

Milletvekilleri Uygur ve Canbey'in de katılımcılara seslendiği etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.