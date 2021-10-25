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Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

25.10.2021 14:55
Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Selda D. (46) idaresindeki 34 CRV 178 plakalı otomobil, Hekimzade Mahallesi Yanık Değirmen Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile otomobilde bulunan Necmiye G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Balıkesir, Otomobil, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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