Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Selda D. (46) idaresindeki 34 CRV 178 plakalı otomobil, Hekimzade Mahallesi Yanık Değirmen Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile otomobilde bulunan Necmiye G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.