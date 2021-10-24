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Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok

24.10.2021 14:03
Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'de Narkotik polisinin il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de Narkotik polisinin il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda; şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 4 parça halinde 72,08 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 130 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan İ.T. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınırken, yaşı küçük suça sürüklenen çocuk U.E.C. isimli şahıs hakkında işlem yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir merkez, Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Kepsut ilçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada, 12 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 11 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 73,76 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 4,82 gram bonzai, 127 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 130 TL para, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok
Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de polisten uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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