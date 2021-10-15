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Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor

15.10.2021 19:01

Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor Marmara Bölgesi ve Balıkesir çevresi için Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı sonrasında beklenen yağış bugün akşam saatlerinde başladı.

Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor

BALIKESİR - Marmara Bölgesi ve Balıkesir çevresi için Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı sonrasında beklenen yağış bugün akşam saatlerinde başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı 'Gökgürültülü Yağış' uyarısının ardından Balıkesir'de akşam saatlerinde beklenen yağmur başladı. işten çıkan vatandaşlar, sağanak yağışa yakalandı. İş çıkışından dolayı yoğun olan trafiğe yağmur da eklenince şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, işyerlerinin saçak altlarına sığındı.

Meteorolojinin uyarısı yarını da kapsayacak şekilde geçerliliğini koruyor.

Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor
Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor
Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor
Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor

Marmara Bölgesi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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