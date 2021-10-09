Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bandırma-Erdek kara yolu Domuz Geçidi mevkiinde Gökhan K'nin kullandığı 34 TJ 5188 plakalı otomobil Sami B'nin kullandığı 44 ABS 241 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Gökhan K. ve annesi Serpil K. Bandırma ve Erdek İtfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarılarak, 112 acil servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.