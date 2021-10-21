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Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

21.10.2021 16:00
Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Kepsut ve Gönen İlçelerinde 20.10.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ateşli silah ve bunlara ait 21 adet fişek ele geçirildi..

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Bandırma, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 19 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alındı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 20 Ekim 2021 tarihinde İl Merkezi, Edremit, Ayvalık ve Sındırgı İlçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı ve yakalanan 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,37 gram metamfetamin maddesi, 16,57 gram esrar, 20 adet sentetik ecza hap, 2,12 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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