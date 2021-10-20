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Balkanlar'dan gelen öğrenciler için "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi - Son Dakika

Balkanlar'dan gelen öğrenciler için "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi

20.10.2021 12:26
Balkanlar'dan gelen öğrenciler için

Balkanlar'dan öğrenim için Edirne'ye gelen gençlere yönelik, "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Balkanlar'dan öğrenim için Edirne'ye gelen gençlere yönelik, "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde kentteki bir tesiste düzenlenen program öncesinde Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet ederek, başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri temennisinde bulunan Canalp, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Canalp ve öğrenciler hatıra fotoğrafı da çektirdi.

-"Bütün imkanlar seferber edilmiş durumda"

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Şişam Emin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ana vatan Türkiye'de olmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emin, Balkanlar'dan gelen binlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye bizim ana vatanımız. Türkiye'de ve Edirne'de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Edirne, Balkanlar'ın başkenti, bu güzel kent bizim için her zaman ayrı bir yerdedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlardan gelen öğrenciler için bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Bize her türlü imkan sağlanmaktadır. Sağlık konusunda, eğitim ve ikamet hususunda her türlü destek veriliyor. Allah razı olsun, bütün imkanlar bize sağlanıyor. Burada aldığımız eğitimi tüm Balkanlar'a aşılamak istiyoruz."

"Bu topraklarda olmak çok gurur verici"

Uluslararası Balkanlar Derneği Başkanı Salih Demir ise Türkiye'nin Balkanlardan gelen öğrencilere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Batı Trakyalı Demir, kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade ederek, "Gerek burs, gerek eğitim gerekse de ikamet konularında her türlü yardım yapılıyor. Türkiye'yle ana vatanımızla gurur duyuyoruz. Bu topraklarda olmak çok gurur verici bir şey." diye konuştu.

Kosovalı Festin Eger de Türkiye'de hiçbir yabancılık çekmediklerini ve her türlü desteğin kendilerine verildiğini vurguladı.

Öğrencilere eğitim, sağlık, iş piyasasına erişim, afet farkındalığı konularında bilgilerin aktarıldığı toplantıda, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Uluslararası Göç Örgütü Proje Koordinatörü Kemal Pehlivanlı, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da birer konuşma yaptı.

Balkanlar'dan gelen öğrenciler için Yerelde Uyum Buluşmaları programı düzenlendi
Balkanlar'dan gelen öğrenciler için Yerelde Uyum Buluşmaları programı düzenlendi
Balkanlar'dan gelen öğrenciler için Yerelde Uyum Buluşmaları programı düzenlendi
Balkanlar'dan gelen öğrenciler için Yerelde Uyum Buluşmaları programı düzenlendi
Balkanlar'dan gelen öğrenciler için Yerelde Uyum Buluşmaları programı düzenlendi

Balkanlar, Türkiye, Edirne, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkanlar'dan gelen öğrenciler için 'Yerelde Uyum Buluşmaları' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkanlar'dan gelen öğrenciler için "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi - Son Dakika
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