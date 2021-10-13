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Balyanoz Koyu'na 350 adet ağaç dikildi - Son Dakika

Balyanoz Koyu'na 350 adet ağaç dikildi

13.10.2021 09:54
Balyanoz Koyu'na 350 adet ağaç dikildi

Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakasının yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak Darıca Balyanoz Koyu'nda birçok imalatın yanı sıra peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli'nin ve İstanbul Anadolu Yakası'nın yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı'nda çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Sahil parkının birçok imalatını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmaları kapsamında 350 adet ağaç dikti. Bölgeye değer katacak sahil parkı Darıca'ya ayrı bir çehre katacak.

İSKELE DE YAPILIYOR

Bayramoğlu Sahil Parkı'nın hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, her biri bin metre uzunluktaki yürüyüş ve bisiklet yollarını tamamladı. Tenis kortunun ise boya ve tel çit işleri yapılacak. Mescit ve tuvalet binalarının yapımı devam ederken sahil parkına gelecek vatandaşların araçlarını park edeceği iki otoparktan birisinin asfaltı serildi. Diğer otoparkta ise zemin dolgu çalışmaları yapılıyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında sahil parkına bugüne kadar 350 adet ağaç dikilirken çimlendirme çalışmaları da yapılacak. İş dâhilinde ayrıca çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin montajları önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. İskele üzerinde montaj çalışmaları da devam ediyor.

BİRÇOK SOSYAL ALAN

Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekânlar inşa edilecek. Balyanoz Koyu'ndaki sahil parkı, vatandaşların yeni yaşam alanı olacak.

DARICA'YA ÖNEMLİ YATIRIM

Kocaeli'nin cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca'ya önemli bir yatırımı daha gerçekleştiriyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın iyi vakit geçirebileceği Balyanoz Koyu'nda inşa edilen sahil parkı, bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.

Balyanoz Koyu'na 350 adet ağaç dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Balyanoz Koyu'na 350 adet ağaç dikildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balyanoz Koyu'na 350 adet ağaç dikildi - Son Dakika
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