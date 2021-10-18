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Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi - Son Dakika

Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi

18.10.2021 15:36
Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Mehmet Baransu, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu.

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Mehmet Baransu, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, reddi hakim talebini reddederek duruşmayı erteledi.

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin, aralarında tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Baransu, müşteki Suat Aytın, Hüseyin Hançer ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun avukatı, savunmalarının hazır olduğunu ancak adil yargılama olmadığını öne sürerek, savunma yapmayacaklarını belirterek reddi hakim talebinde bulundu.

"Beni buraya siz koymadınız ki siz çıkarasınız"

Avukatının ardından söz alarak reddi hakim talebinde bulunan Mehmet Baransu, "Ben daha önce 'beni fazladan yatırdınız' dedim, gerekçelerimi belgeleriyle anlattım. Ben 6 buçuk yıldır tutukluyum, niye tutukluyum bunu anlamaya çalışıyorum, yaptığım her şeyin arkasındayım. Hemen hemen 1 sene önce esasa ilişkin belgeler şimdi ne oldu da esasa ilişkin değil diyorsunuz? Beni boş yere 7 yıldır yatırdığınız ortaya çıkmasın diye reddediyorsunuz. O yüzden adil yargılama yok. Bu gerekçeyle reddediyorum sizi. 1 kere yaptım savunma, o da eşimden dolayı. Beni buraya siz koymadınız ki siz çıkarasınız. Allah koydu Allah çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, suçunun vasıf ve mahiyeti dolasıyla sanığın tutukluluk halinin devamı talep ederek eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına ve reddi hakim talebinin reddedilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıl ile 75 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıl ile 52 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bazı askerlerin tasfiye edilip, bu örgüte bağlı askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirildiği, sanıkların da bu amaca hizmet ettikleri anlatıldı.

Önceki celse mütalaa verilmişti

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada 2 Haziran günü mütalaa verilmişti. Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme' ve 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 67 buçuk yıla kadar hapsi talep edilmişti. Sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçundan 22 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Açıklanan mütalaada, firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılması da talep edilmişti. - İSTANBUL

Mehmet Baransu, Suat Aytın, İstanbul, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi - Son Dakika
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