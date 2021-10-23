Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'a veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Nizip'e atanan Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar için veda yemeği düzenlendi.

Banaz'da 2018 yılından bu yana görev yapan Oğuz Alp Çağlar, yeni açıklanan kararnameyle Gaziantep'in Nizip ilçesine atandı.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada 3 yıldır görev yaptığı ilçede güzel işler başardıklarını belirterek, "En önemlisi güzel dostlar ve çalışma arkadaşları edindik. İlçenin halkı da bizi bağrına bastı. Bu geceyi düzenlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi kötü günlerimiz oldu. Hepiniz haklarınızı helal edin, benden yana helal olsun. Artık Nizip'te de bir eviniz, bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Bizim yanımızda Banaz'ın yeri hep ayrı olacak çünkü oğlum Toprak Alp'in kimliğinde doğum yeri Banaz olarak geçiyor. İlçeden ayrılmak gerçekten bizleri hüzünlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da Çağlar'ın ilçeden gitmesi nedeniyle hüzünlü olduklarını, yeni görev yerinde başarılar dilediklerini belirterek, "İnşallah ileride Uşak iline vali olarak atanırsınız" temennisinde bulundu.

Yemeğe İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zülfü Eren Can, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa Aydeğer, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Programın sonunda Kaymakam Oğuz Alp Çağlar masaları tek tek gezerek hatıra fotoğrafı çekildi.