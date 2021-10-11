Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı. Operasyonda, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1012 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kazanıldığı tahmin edilen 490 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika

Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi

Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi

Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı

Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi

Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir

Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu

Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti