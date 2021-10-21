Bangladeş, Arakanlıların kaldığı kamplarda güvenliği sıkılaştırıyor - Son Dakika

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kamplarında cinayet ve diğerzsuçların artması üzerine yeni güvenlik önlemlerinin alınacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, mülteci kamplarındaki güvenliğin sıkılaştırılmasına ilişkin kararı gazetecilere verdiği demeçte duyurdu.

Kamplardaki emniyeti artırmak için kolluk kuvvetlerinin desteğinin sağlanacağını belirten Kamal, " Hükümet, Cox's Bazar ve Bhasan Char'daki Rohingya kamplarında düzeni ve genel güvenliği sağlamak için tüm ilgililer ve paydaşlarla görüştü ve güvenliği artırmak için düzenlemeler yapılacak." dedi.

Kamal, Bangladeş ve Myanmar arasındaki tek sınır aşan nehir olan Naf Nehri üzerindeki gözetimin de güçlendirileceğini söyledi.

Arakanlıların geri gönderilme sürecini hızlandırmak için uluslararası forumlarda çaba sarf edildiğini vurgulayan Kamal, Arakanlı Müslümanların lideri Mohib Ullah'ın öldürülmesine karışan birkaç kişinin tutuklandığını kaydetti.

Arakanlı Müslümanların kamplarına uyuşturucu girişini ve satışını engellemek için gözetimin artırılacağı aktarılırken, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için sınır devriyelerinin de sıkılaştırılacağı kaydedildi.

Kamplardaki dikenli tel çit inşasının son aşamalarında olduğu ifade edilirken, kamplarda birkaç gözetleme kulesinin de bulunduğu belirtildi.

???????Mohibullah, bu ayın başlarında Cox's Bazar'daki Kutupalong mülteci kampında kimliği belirlenemeyen kişilerce vurularak öldürülmüştü.

Bangladeş, Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kamplarında 1,2 milyon Arakanlıya ev sahipliği yapıyor.