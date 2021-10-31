Bank üzerinde uyuşturucu içerken yakalandılar - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma kuvvetleri tarafından yapılan devriye sırasında bank üzerinde oturan ve durumlarından şüphelenilen 3 kişi uyuşturucu içtikleri sırada yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında bankta oturan 3 kişinin durumlarından şüphelenilerek kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. M.M. (21), U.M. (35) ve H.Ö. (27) isimli şahısların bankta uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Şahıslarla birlikte 6 adet uyuşturucu ecza hapı, bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve gazete kağıdına sarılı 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma tarafından uyuşturucu maddelere el konulurken Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahısların kan ve idrar testleri alınarak, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. - MANİSA