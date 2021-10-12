Barışın evrensel sesi yükseliyor - Son Dakika

İmzalanan anlaşmaya göre, orkestradaki çocukların müzik çalışmaları ve eğitimi ile ilgili ortak projeler yürütülecek. Sempozyum, konser ve atölye çalışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, yeni dönemde İzmir Konak Belediyesi'nin de desteğini alarak başarılı çalışmalarına devam edecek. Orkestranın bağlı olduğu dernek ile Konak Belediyesi arasında imzalanan iş birliğine göre ortak çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. İmza törenine, Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile dernek ve orkestra üyeleri Verda Yemişçi, Nilgün Karaismailoğlu ve Sara Pardo katıldı.

Törende Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası klasik müziğin unutulmaz eserleri Mozart'ın Eine kleine Nachtmusik'i ile Brahms'ın Macar Dansı'nın yanı sıra Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi'nin popüler çalışması Despacito'yu dinleyiciyle buluşturdu.

"Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir"

Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'nın bugüne kadar dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaştığını belirten Perçin, yeni dönemde, Konak Belediyesi'nin de desteğini alarak başarılı çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Perçin, "Opera sanatçısı Selmin Günöz ve gönüllü arkadaşlarıyla kurulan orkestranın Barışcanları belediye ile ortak proje çalışmaları gerçekleştirecek. Kamuoyu oluşturulmasına yönelik konser ve tanıtım faaliyetleri ile sempozyum, çalıştay, atölye ve kurs çalışmaları düzenlenecek. Bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar 'Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir' düşüncesi ile hareket ederek onlarca çocuğumuzun müzik eğitimini üstlendik. Çalışmalarımızı, adımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yakında büyük bir konser var

Orkestranın sanat yolculuğu boyunca güzel işler başardığını ifade eden Perçin, "Sanattan beslenerek sanatı geliştirdik ve geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımızı sanat düşüncesiyle yoğurduk. Sanatın iyileştirici gücü kalpten kalbe, semtten semte, oradan da tüm şehirlerimize yayılıyor. 2017'de 45 çocuk ile çıktığımız sanat yolculuğumuzda 123 çocuğa ulaştık. Bugüne kadar çok sayıda konser veren orkestramız genişliyor. Yeni çocuklarımızı bünyemize kazandırarak ilerliyor, orkestramıza alımlara da devam ediyoruz" dedi. Sanatın iyileştirici gücüne dikkat çeken Perçin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu düşünce bizler için inanılmaz bir motivasyon kaynağı oluyor. Barışın sesini evrensel bir dil olan müzik ile daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Tüm dünyayı etkileyen pandemi bizleri yavaşlatsa da durdurmuyor. Eğitim ve konserlerimiz dijital ortamda gerçekleşiyor. Her ay bir konuğumuzu ağırlıyoruz, zengin kaynaklardan besleniyoruz. Klasik müzik konserlerimiz başlıyor. Yakın dönemde, yüzlerce kişinin katılımıyla muhteşem bir konser organize etmeyi planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızda hem kurucumuz, öğretmenimiz Sevgili Selmin Günöz hocamızın katkıları, hem de değerli eğitmenlerimizin ve Barışcanlarımızın olağanüstü çabalarıyla devam ediyor."