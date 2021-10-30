Barış Suyu Projesi'nin pompa istasyonundan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'da Manavgat Suyu Pompa İstasyonu'ndan bakır kablo çaldığı iddia edilen U.A. (33), jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukapı Mahallesi Bardaklar Belen mevkisindeki pompa istasyonundan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çeltikçi Mahallesi'ne dün düzenlenen operasyonda U.A., pompa istasyonundan çaldığı bakır kabloyu evine götürürken suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 20 metre uzunluğunda 75 kilogram kalın antikron bakır kablo, 10 metre uzunluğunda 10 kilogram ince antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo, kablo kesmekte kullanılan 3 çelik makas bulundu. U.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

BARIŞSUYU PROJESİ 22 YILDIR ATIL

Orta Doğu ülkelerinin su ihtiyacını karşılamak ve Orta Doğu'daki barış sürecine katkı yapmak amacıyla merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimiyle, kamuoyunda 'Manavgat Barış Suyu Projesi' olarak bilinen Manavgat Çayı Su Temini Projesi kapsamında yapılan tesisler, 18 Aralık 1998'de Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit tarafından törenle açıldı. İsrail başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine günlük 250 bin metreküp arıtılmış, 250 bin metreküp ham su olmak üzere 500 bin metreküp suyun pazarlanması hedefiyle 129 milyon dolara mal olan projede, alıcı ülke bulunamaması nedeniyle bir adım atılamadı. Tesisler DSİ tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne devredildi. ASAT da tesisi aktif hale getirmek amacıyla yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Proje kapsamında inşa edilen Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkisine su alma yapısı ve pompa istasyonu ile başlayıp, Akdeniz'e uzanan 10 kilometre uzunluğundaki isale hattı ve denizdeki su dolum tesisleri 22 senedir atıl vaziyette kaldı.