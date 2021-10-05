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Bartın'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bartın'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı

05.10.2021 13:36
Bartın'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı, System.String[]

Bartın-Ankara kara yolunda devrilen kamyonet, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bartın- Ankara kara yolunda devrilen kamyonet, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kara yolunun Esenyurt mevkisinde, Metin B. idaresindeki 34 BA 0293 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Kamyonet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan aynı noktada, 3 Ekim'de MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya gidenlerin bulunduğu Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve il başkanlığında görevli Murat Sevilmiş hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Bartın'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
Bartın'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
Bartın'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı

Kamyonet, Esenyurt, Ankara, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da devrilen kamyonet ulaşımı aksattı - Son Dakika
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