Bartın'da halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Valilik salonundaki toplantıda muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Güner, sorun ve taleplerin çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine talimatların verileceğini belirtti.

Muhtarların taleplerini de dinleyen Güner, "Düzenlediğimiz halk günlerinde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların sorunlarını ilk ağızdan dinlemiş oluyoruz. Devlet-millet kaynaşmasını artıran bu toplantılarda iletilen her bir konunun takipçisi olacağız." dedi.

Halk günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşların, Valiliğin "2271024" numaralı telefonundan görevlilerle irtibata geçmesi gerekiyor.