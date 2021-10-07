BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN'da silahıyla kendini vuran Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı.

BARTIN'da silahıyla kendini vuran Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı. Olay dün öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana geldi. Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay otomobilin içinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek kendini vurdu. Ağır yaralanan Ünal Yurtbay kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün Şadırvan Camii'nde kılınan cenaze namazına Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi partilerin il temsilcileri ve yakınları katıldı. Cami avlusunda kardeşi Veysel Yurtbay taziyeleri kabul etti. Ünal Yurtbay'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Halatçımayası mezarlığında toprağa verildi.

Son Dakika

İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar

BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor

Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti

Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap

Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi