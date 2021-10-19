BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki kanalizasyon kuyusuna düşen yavru kedi, 25 metre derinliğe sarkıtılan itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Başakşehir Deparko Sanayi Sitesi'nde bir kişi, ağzı açık kanalizasyon kuyusuna dün sabah yavru kedinin düştüğünü gördü. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Fener ile yapılan aydınlatmadan sonra oluşturulan makara sistemi ile bir itfaiye erinin kanalizasyon kuyusuna indirilmesi kararlaştırıldı. 25 metre derinliğindeki dibi kuru kanalizasyon kuyusuna sarkıtılan itfaiyeci, düşen yavru kediye ulaştı. İtfaiye eri ve yavru kedi yukarı çekildi.