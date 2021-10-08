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Başakşehir'de AVM önünde korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başakşehir'de AVM önünde korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı

08.10.2021 11:07
Başakşehir'de AVM önünde korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde para karşılığı taksilere müşteri yönlendirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde para karşılığı taksilere müşteri yönlendirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, AVM'lerin önü ve çevresinde yapılan denetimler sırasında, taksilere para karşılığında müşteri yönlendirdiği iddia edilen bir şüpheliyi takibe aldı.

Sivil Trafik ekipleri tarafından kaydedilen kamera görüntülerinde, şüphelinin fosforlu bir mont giyerek kendisini resmi görevli gibi göstermeye çalıştığı ve bazı taksilerin yanına yaklaşarak sürücüsünden para aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Mustafa B. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince hakkında işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Ayrıca, denetim yapılan alışveriş merkezinin önünde, kısa mesafe bahanesiyle yolcu almadığı ve müşteri seçtiği tespit edilen iki taksi sürücüsünün de trafikten men edildiği öğrenildi.

Trafik Denetleme, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de AVM önünde korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de AVM önünde korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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