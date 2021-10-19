Başakşehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

Sağlıklı olduğu görülen yavru kedi, ekipler tarafından bölgedeki esnafa teslim edildi.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlar, açık kanalizasyon kuyusuna bir kedinin düştüğünü fark etti.

Başakşehir 'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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