Başakşehir'de takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı -Takla atan otomobilde sıkışan karı-kocayı itfaiye ekipleri kurtardı Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki tabelaya çarptı ardından da takla attı.

Başakşehir'de takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı -Takla atan otomobilde sıkışan karı-kocayı itfaiye ekipleri kurtardı İSTANBUL - Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki tabelaya çarptı ardından da takla attı. Otomobilde bulunan karı-koca sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 14: 30'da Başakşehir Kayaşehir'de Beyder Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram U. 34 JG 7044 plakalı otomobille Beyder Caddesi'nden Fenertepe Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı. Otomobilde bulunan sürücü Bayram U. ve eşi Makbule U. otomobil içinde sıkışarak yardım bekledi. Otomobilde sıkışan karı-kocanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı karı-kocayı otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Bayram U. ve eşi Makbule U. yapıln ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Son Dakika

Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı

Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı

74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü

Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar

Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi

CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap