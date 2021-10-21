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Başdaş'tan Batur'a şiirli eleştiri - Son Dakika

Başdaş'tan Batur'a şiirli eleştiri

21.10.2021 11:17
Başdaş'tan Batur'a şiirli eleştiri

AK Parti Konak İlçe Başkanı M. Sait Başdaş Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u Gültepe imar planları üzerinden sert eleştirdi.

"Yapamıyorsanız, bırakın biz yapalım"

Ağustos 2020'de başlayan süreçte Batur'un eylül ayında parselizasyon için söz verdiğini hatırlatan Başdaş "Çok güzel bir şiir vardır. Der ki, 'Kesin bir gün belirtemem, n`olur takvim sorma bana/Ihlamurlar çiçek açtığı zaman'. Sanırım Başkan Batur da süreci merak eden vatandaşlarımıza yakında bu şiiri okuyacak" dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı M. Sait Başdaş ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un Gültepe imar planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başdaş, Batur'un daha önce defalarca tarih sözü verdiğini hatırlatarak,"Sayın Batur göreve başladığı günden bu yana ilçe başkanlığı ve AK Parti meclis grubu olarak Konak halkının yararına olabilecek her projede yanında olacağımızı söyledik.Bunlardan biri de Gültepe imar planlarıydı. Biz grup olarak gerekli uyarı ve şerhleri koyup projenin hatalarını belirterek mecliste onay verdik. Beklentimiz süreç içerisinde bu hataların düzeltilip bölge insanına yeni konut ve sosyal alanlarla daha iyi yaşanabilir bir hayat sunmaktı.Ama gelinen noktada yaklaşık bir buçuk yılda bir santim yol kat edilmedi. Sayın Batur, en son eylül ayında parselizasyonu yapıp vatandaşlarımızla masaya oturacağını bir çok konuşmasında belirtti ama maalesef parselizasyonla alakalı 2021 Yılı Ağustos Ayında ihale Gerçekleştirdi. işin teslimi ise yaklaşık 11 sonra yapılacak. Buda demektir ki somut verilerin ortaya çıkması 2022 yılının sonunu bulacak

" dedi

BECERİKSİZLİKLERİNE KILIF BULMAYA ÇALIŞMASINLAR!

Hükümetin depremde hasar alan bin 600 konutu bir yılda teslim edeceğini söyleyen Başdaş,"Biz İzmir depreminde hasar alan konutları 1 yıl içerisinde depremzedelere teslim ediyoruz. Maalesef Konak'ın kaderi iş bilmez yöneticiler tarafından yönetiliyor olması. Sayın Batur Narlıdere'de destan yazdı, efsane oldu diye lanse edildi ve hâlâ böyle yansıtılıyor. Sayın Batur'un yönettiği Narlıdere'de mevcut belediye başkanı sürekli kentsel dönüşümle alakalı açıklama yapıyor. Toplam 11 Mahallesi olan Narlıdere'de mevcut belediye başkanı Ali Engin 4 gün önce açıklama yaptı. 4 mahallede kentsel dönüşüm yapacağız, dedi. Madem sayın Batur efsaneydi,20 yıl başkanlık yaptığı kentte hala neden kentsel dönüşüm konuşuluyor. Her zaman söylüyoruz;Konak Sayın Batur'a beş gömlek fazla geldi. 65 bin nüfusa sahip bir ilçede 20 yıl boyunca kentsel dönüşümü tamamlayamamış Batur'a bir kez daha sesleniyoruz. Gültepe halkını mağdur etmeyin. Yapamıyorsanız, gelin bu işi bize devredin. Bakanlık olarak biz yapalım. Her geçen gün iş bilmezliğinize, beceriksizliğinize bahane düşünmek zorunda kalmayın" ifadesine yer verdi.

İNSANLAR KONAK'TAN KAÇIYOR

Konak'ta nüfusun hızla azaldığını söyleyen Başdaş, "Konakta imar sorunları ve yaşam kalitesinin düşük olduğu yapılar ve mahalleler yüzünden hemşerilerimiz farklı ilçelere göç ediyor. Sadece Gültepe'de değil Konak'ın her yerinde durum aynı. Gültepe'de durum kötü; ama Kahramanlar'da Gürçeşme'de çok mu farklı? İnsanlar yürüyüş alanları bulamadığı için ve çocuklarını götürecek park bulamadığından başka ilçelere göç ediyorlar. Gültepe'de yağmurlarda insanların sele kapılıp vefat ettiği görüntüleri hepimiz hatırlıyoruz. İnsanlar selde boğulmamak için terk ediyorlar bu kenti" sözlerine yer verdi.

Abdül Batur, Hisarcık, Konak, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başdaş'tan Batur'a şiirli eleştiri - Son Dakika


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