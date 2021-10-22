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BAŞDENETÇİ MALKOÇ TÜRKİYE SON YILLARDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİ - Son Dakika

BAŞDENETÇİ MALKOÇ TÜRKİYE SON YILLARDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİ

22.10.2021 15:08
BAŞDENETÇİ MALKOÇ TÜRKİYE SON YILLARDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİ

KAMU Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye, özellikle son 15 yılda insan hakları açısından, hak ve özgürlükler açısından çok önemli mesafeler almıştır.

KAMU Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye, özellikle son 15 yılda insan hakları açısından, hak ve özgürlükler açısından çok önemli mesafeler almıştır. Özellikle 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle birçok düzenleme yapıldı. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkıdır dedi.

'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı kapsamında Mardin'e gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti, daha sonra bir otelin konferans salonunda gazetecilerle bir araya geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir hak arama kurumu olduğunu ifade eden Malkoç, Türkiye'nin son yıllarda hak ve özgürlükler konusunda çok önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İYİ OLAN ORTAMI ZEHİRLEDİ

Terör örgütlerinin oyunlarına rağmen Türkiye'nin halkıyla birlikte çok önemli bir mücadele örneği sergilediğini belirten Malkoç, şunları söyledi

'Türkiye, özellikle son 15 yılda insan hakları açısından, hak ve özgürlükler açısından çok önemli mesafeler almıştır. Özellikle 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle birçok düzenleme yapıldı. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkıdır. Diğeri idarenin denetimi açısından Kamu Denetçileri Kurumu'nun kurulmasıdır ve diğer düzenlemeler oldu. Ancak PKK terör örgütünün bu bölgede özerklik adı altında hukuk dışı faaliyetlerde bulunması, hendek kazıp bombalar koyması, yasa dışı faaliyetlerde bulunması, DEAŞ terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyete geçmesi, FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsü, Türkiye'deki bu hak ve özgürlükler açısından fevkalade iyi olan gelişmekte olan ortamı zehirledi. İster istemez hak ve özgürlüklerle güvenlik dengesinde bazı tedbirler alınması gerekti. Ancak şunu memnuniyetle ifade edeyim ki bu bahsettiğimiz terör örgülerine karşı Türkiye halkıyla, devletiyle, bütün yöneticileriyle, sivil toplum örgütleriyle iyi bir mücadele verdi. Bundan da en fazla bu yörenin, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun Mardin'in, Diyarbakır'ın, Van'ın insanları memnun kaldılar. Rahat ettiler, huzura kavuştular. İşte bu ortamı daha da geliştirmek için hak ve özgürlüklerin alanını daha da geliştirmek için insanların huzurunu aldığı kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak için bu çalışmaları birlikte yapıyoruz.'

Türkiye'de hak ve özgürlükler konusunda 15 tane önemli kurumun bulunduğuna işaret eden Malkoç, kamu hizmeti konusunda vatandaşların internet üzerinden kendileriyle diledikleri an irtibata geçebileceklerini kaydetti. Basın mensuplarının da bazı sorunlarının olduğunu ve güçleri oranlarında o sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü

'Umut ediyoruz ki bu gayretler, bizim gibi kurumların, Türkiye'de hak aramak için kurulmuş olan 15 tane kurum var. Türkiye İnsan Hakları, Eşitlik kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Cumhurbaşkanlığındaki CİMER veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bunlar var olan Anayasal ve yasal kurumlar. Burada önemli olan bu kurumları bilmek ve hak arama konusunda çalışmalar yapmak. Bu arada basınımızın da sorunları oluyor. Onları da dinliyoruz. Elimizden geldiği kadar da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki hangi zorluk olursa olsun Türkiye bu zorlukları aşacak güçte, kapasitede ve birikime sahiptir.'

'YENİ BİR MEDENİYETİN İNŞASINI BİRLİKTE YAPACAĞIZ'

Türkiye Cumhuriyeti toprakları üstünde yaşayan insanların Anadolu'da binlerce yıldan bu yana bir arada yaşadığına işaret eden Malkoç, şöyle konuştu

'Bir defa şu Anadolu topraklarında bütün unsurlarıyla birlikte bin yıldan beri devam eden bir birlikteliğimiz var. 1500 yıllık İslam medeniyetine dayanan bir birikimimiz var ve bu milletin 2500 yıllık bir devlet geleneği var. Biz 72,5 milleti, 20 milyon kilometrekarede hak ve adalet anlayışı içerisinde yönetmiş bir milletiz. O zaman ne Birleşmiş Milletler vardı ne de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi vardı. Ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardı ama bir şey vardı bizim milletimizin adalete olan bağlılığı, hakkaniyete olan bağlılığı ve dayanışma duygusuydu. İşte terör ve benzeri olaylar geride kaldı. Bundan sonra bunu pekiştirerek 21'inci yüzyılda hem Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında önemli mesafeler almış olacağız hem bölgenin istikrarına katkıda bulunmuş olacağız hem de sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dünya 5'ten büyüktür sözüyle yeni bir medeniyetin inşasını hep birlikte yapacağız.?

Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞDENETÇİ MALKOÇ TÜRKİYE SON YILLARDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞDENETÇİ MALKOÇ TÜRKİYE SON YILLARDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİ - Son Dakika
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