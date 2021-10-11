BAŞI KORKULUKLARA SIKIŞAN MELİSA'YI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Canlı yayında uzman isimle yatağa giren Seda, kendini role kaptırınca olanlar oldu

Yeni restoranı dillerden düşmüyor! Bu kez de ailece yenen yemeğe kestiği hesapla gündemde

İZMİT'te, başı pencerenin korkuluklarına sıkışan 4 yaşındaki Melisa'yı itfaiye kurtardı.

Olay sabah saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak'ta meydana geldi. Zemin kattaki evlerinin önünde oynayan Suriye uyruklu Rima El Hasan ve Muhammed Jafari'nin 4 yaşındaki kızı Melisa Jafari, evin önündeki kanepenin üzerine çıkarak başını pencerenin demir korkuluklarının arasına soktu. Küçük çocuğun başını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, makine ile demirleri araladı. Kurtarma sırasında ağlayan küçük çocuğu itfaiyeciler sakinleştirdi. Demirlerin aralanmasıyla çocuğun başı demirlerin arasından çıkarıldı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çocuk ailesiyle kucaklaştı.