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Bask bölgesindeki ayrılıkçı partiler ETA'nın neden olduğu acılardan üzüntü duyduklarını açıkladı - Son Dakika

Bask bölgesindeki ayrılıkçı partiler ETA'nın neden olduğu acılardan üzüntü duyduklarını açıkladı

18.10.2021 15:18
Bask bölgesindeki ayrılıkçı partiler ETA'nın neden olduğu acılardan üzüntü duyduklarını açıkladı

İspanya'nın Bask bölgesindeki ayrılıkçı EH Bildu ve Sortu partileri, ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın silahlı eylemlerini bırakmasının 10. yılında örgütün yol açtığı acılar nedeniyle "üzgün olduklarını" duyurdu.

İspanya'nın Bask bölgesindeki ayrılıkçı EH Bildu ve Sortu partileri, ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın silahlı eylemlerini bırakmasının 10. yılında örgütün yol açtığı acılar nedeniyle "üzgün olduklarını" duyurdu.

İspanya yönetimi tarafından 2003'te yasa dışı kabul edilmiş ETA'nın siyasi kanadı olarak tanınan Batasuna Partisinin eski liderlerinden EH Bildu Partisi Genel Koordinatörü Arnaldo Otegi ve Sortu Partisi Genel Sekreteri Arkaitz Rodriguez, ETA'nın silahlı eylemlerini bırakmasının 10. yıl dönümünde ortak açıklama yaptı.

Otegi tarafından okunan açıklamada, "Yaşanan acılardan dolayı üzüntülerimizi iletmek istiyoruz. Acıları içimizde hissediyoruz ve bu samimi hissiyatımızla hiçbir zaman bunların yaşanmaması gerektiğine inanıyoruz. Yaşananlardan kimse memnun değil. Bu kadar uzun sürmemeliydi. Aiete'den (17 Ekim 2011'de yapılan uluslararası barış konferansı) önce bunu başarmalıydık." ifadeleri kullanıldı.

Hiçbir sözün acılara çare olamayacağını, buna rağmen saygı, anlayışla bu acıların hafifletilebileceğine inançlarının tam olduğunu vurgulayan Bask'taki ayrılıkçı partiler, "Başarı, Bask halkının tamamını kapsamalıdır. Adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerlemek, kesinlikle tüm kurbanların tanınmasını ve yaralarının sarılmasını gerektirir." çağrısında bulundu.

EH Bildu ve Sortu'nun açıklamasına tepkiler

İspanya'da iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) yöneticilerinden Patxi Lopez (Bask özerk hükümetinin eski başkanlarından), "Bask milliyetçisi sol grupların, ETA şiddetinin hiçbir zaman olmaması ve uzun sürmemesi gereken bir hata olduğunu ilk kez kabul ettiğini" söyledi.

Bask bölgesindeki demokratlar olarak her zaman ETA terörünün bitmesi gerektiğini savunduklarını kaydeden Lopez, EH Bildu ve Sortu'nun "bunca yıldır terörün çektirdiği acıyı kabul etmelerine ve bunu hafifletme taahhüdünde bulunmalarına değer verdiklerini" ifade etti.

Ana muhalefette bulunan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) de Bask'taki ayrılıkçı siyasi partilerin söz konusu açıklamasını yetersiz bularak EH Bildu ve Sortu'dan ETA'yı kınamalarını istedi.

Bask özerk yönetiminin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın süre 3 binden fazla terör eylemi yapan ve yaklaşık 850 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, 20 Ekim 2011'de silahlı eylemlerini tamamen bıraktığını duyurmuştu.

ETA, 3 Mayıs 2018'de kendisini feshettiğini açıklamıştı.

İspanya, Terör, Ekim, BASK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bask bölgesindeki ayrılıkçı partiler ETA'nın neden olduğu acılardan üzüntü duyduklarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bask bölgesindeki ayrılıkçı partiler ETA'nın neden olduğu acılardan üzüntü duyduklarını açıkladı - Son Dakika
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